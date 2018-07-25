«Ростерминалуголь» отгрузил на экспорт 12 млн тонн угля с начала 2018 года

12-миллионная тонна вошла в состав судовой партии балкера NBA Rubens (тип Post-Panamax), взявшего на борт 105 тыс. тонн угля. В данный момент судно, ставшее на терминале 164-м с начала года, направляется в Европу.

Одновременно с отгрузкой 12-миллионной тонны «Ростерминалуголь» улучшил собственный рекорд скорости выгрузки вагонов, зафиксированный в июне 2018 года. Среднее время обработки двух вагонов на тандемном вагоноопрокидывателе №2 (ВО-2) за период с 9.00 23 июля до 9.00 24 июля составило 2 минуты 36 секунд. Предыдущий рекорд средней скорости суточной выгрузки составлял 2 минуты 48 секунд. Таким образом, пиковая производительность обработки вагонов за месяц увеличилась на 4,7%. Всего за сутки на терминале было выгружено 762 вагона, доставивших в порт 54,4 тыс. тонн угля.

Отметим, что в настоящий момент на специализированном угольном терминале в рамках программы дальнейшего технического перевооружения, разработанной по инициативе «Управляющей портовой компании», ведется замена одного из двух тандемных вагоноопрокидывателей. Инвестиции в проект превышают 500 млн рублей, введение в строй нового оборудования планируется до конца 2018 года.