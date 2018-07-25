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В Саратовской области одно из министерств уличено в чиновничьих отписках на обращения граждан
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В Саратовской области одно из министерств уличено в чиновничьих отписках на обращения граждан 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Прокуратура Саратовской области проверила Министерство по делам территориальных образований, которое не реагировало и отсылало формальные отписки на заявления и жалобы жителей. Так, в адрес ведомства обращались родственники пострадавших детей в Новобурасском районе. После лакопокрасочных работ репетиция в детско-юношеской спортивной школе окончилась госпитализацией четверых воспитанников из-за отравления парами краски. Однако чиновники даже не переслали жалобу в правоохранительные органы.
Кроме того, ответственные в Министерстве по делам территориальных образований оставили без внимания обращение об асфальтировании частной парковки у Центра международного сотрудничества «Евразия», не предусмотренном планом ремонта дорог администрации.
На все обращения чиновники отписывались о невмешательстве исполнительной власти в деятельность органов местного самоуправления и предлагали писать куда-угодно.
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