В Саратовской области одно из министерств уличено в чиновничьих отписках на обращения граждан

Прокуратура Саратовской области проверила Министерство по делам территориальных образований, которое не реагировало и отсылало формальные отписки на заявления и жалобы жителей. Так, в адрес ведомства обращались родственники пострадавших детей в Новобурасском районе. После лакопокрасочных работ репетиция в детско-юношеской спортивной школе окончилась госпитализацией четверых воспитанников из-за отравления парами краски. Однако чиновники даже не переслали жалобу в правоохранительные органы

Кроме того, ответственные в Министерстве по делам территориальных образований оставили без внимания обращение об асфальтировании частной парковки у Центра международного сотрудничества «Евразия», не предусмотренном планом ремонта дорог администрации.

На все обращения чиновники отписывались о невмешательстве исполнительной власти в деятельность органов местного самоуправления и предлагали писать куда-угодно.