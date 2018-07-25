Как спецназ ФСБ ликвидировал опасного террориста Саида Бурятского

Кем он был Исходя из официальных сведений, Абу Саад Саид аль-Буряти, урожденный Александр Александрович Тихомиров, родился в столице Бурятии в 1982 году. Подростком принял ислам, нарек себя Саидом и начал довольно активно изучать религию, в том числе, в Египте Кувейте . С 20 лет Саид записывает и распространяет лекции на религиозную тематику. Они были популярны в определенной среде исламистов, и вскоре на Саида-Александра вышел заместитель Доку Умарова иорданец Халиф Юсуф Мухаммад аль-Умейрат.

Считается, что с начала 2008 года, после встречи и беседы с Доку Умаровым в Чечне , начинается активная террористическая деятельность Саида Бурятского в составе «Кавказского эмирата»*. Бурятский записывает ряд видеообращений с поддержкой действия террористического подполья в Чечне во время Второй Чеченской кампании, публикуемых на экстремистских сайтах, ему приписывают организацию и проведение нескольких резонансных терактов.

В чем его обвиняли

По мнению спецслужб, на совести Саида Бурятского организация неудавшегося покушения на президента Ингушетии Юнус-бека Евкурова в 2009 году. В том теракте погиб охранник главы республики, а сам президент почти два месяца пролежал в больнице, оправляясь от полученных ранений. Кроме того, этого радикального исламиста обвиняют в подготовке взрыва у ГУВД Назрани , в организации подрыва «Невского экспресса» и ряда других резонансных терактов. Глава Чечни Рамзан Кадыров называл Бурятского главным идеологом бандитского подполья того времени.

… и как убивали

С июля 2009 года Тихомиров-Бурятский находился в розыске всвязи с возбужденным в отношении него уголовным делом по факту участия в незаконном вооруженном формировании.

Сообщения о ликвидации Саида Бурятского появились в СМИ в начале марта 2010 года. По истечении двух дней после обнародования первой информации об его уничтожении факт смерти террориста был официально подтвержден Юнус-беком Евкуровым — именно на территории Ингушетии, в районе одного из сел Назрановского района, по официальным данным, и убили Саида Бурятского.

Операцию по нейтрализации Тихомирова-Бурятского проводил спецназ ФСБ . По неподтвержденным данным, на группу боевиков, в составе которой был и «амир» Саид, вышли, как и при ликвидации Джохара Дудаева, — по засеченному сигналу телефона — якобы Бурятский, «спустившись с гор», позвонил своей матери в Улан-Удэ , а телефон у той прослушивался российскими спецслужбами. По другим сведениям, информацию о возможном прибытии Бурятского в ингушское село Экажево «слил» ФСБ «оперативный источник».

Так или иначе, со 2 по 4 марта 2010 года в результате контртеррористической операции у села Экажево спецназ ФСБ уничтожил 6 боевиков и еще 11 бойцы пленили. При зачистке боевых позиций было обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

На следующий же день после окончании спецоперации в главном печатном издании Правительства РФ Российской газете » и других российских СМИ были опубликованы результаты экспертизы одного из трупов, найденных на месте огневой точки боевиков в Экажево. Останки сильно обгорели, внешне идентифицировать Саида Буряцкого не представлялось возможным, хотя спецслужбы и нашли рядом с трупом паспорт на имя Александра Тихомирова. Подтверждением принадлежности останков именно Саиду Бурятскому послужили результаты экстренно проведенной в Ростове-на-Дону судебной экспертизы.