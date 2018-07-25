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Цены на электричество могут вырасти в России
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Цены на электричество могут вырасти в России 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Это будет связано с тем, что планируется ввести утилизационный сбор для газовых турбин мощностью до 32 МВт.
Отметим, что поправки могут быть внесены в закон «Об отходах производства и потребления». Так, Минпромторг предложил ввести утилизационный сбор для газовых турбин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в машиностроительном комплексе.
В министерстве сообщили, что решение по утильсбору «окажет минимальное воздействие на оптовый энергорынок». Пока неизвестны размер сбора и возможные сроки его введения.
Стоит отметить, что газовые турбины являются основным типом турбин для нефтегазовой отрасли, их используют прежде всего для транспорта углеводородов по трубопроводам. Планируется, что сбор будут взимать и с иностранного, и с российского оборудования. Однако российские компании получат компенсации за счет двух новых субсидий, которые начнут действовать в 2018–2020 годах, на часть затрат на закупку комплектующих и на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями.
Поступления от утильсбора пойдут в спецфонд для поддержки машиностроителей. Так деньги могут быть направлены на компенсацию затрат на создание турбин большой мощности или же на модернизацию оборудования.
В Министерстве энергетики РФ считают, что такой сбор может оказать влияние на стоимость оборудования. А это, в свою очередь, отразится на потребителях.
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