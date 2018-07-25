Цены на электричество могут вырасти в России

Это будет связано с тем, что планируется ввести утилизационный сбор для газовых турбин мощностью до 32 МВт.

Отметим, что поправки могут быть внесены в закон «Об отходах производства и потребления». Так, Минпромторг предложил ввести утилизационный сбор для газовых турбин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в машиностроительном комплексе.

В министерстве сообщили, что решение по утильсбору «окажет минимальное воздействие на оптовый энергорынок». Пока неизвестны размер сбора и возможные сроки его введения.

Стоит отметить, что газовые турбины являются основным типом турбин для нефтегазовой отрасли, их используют прежде всего для транспорта углеводородов по трубопроводам. Планируется, что сбор будут взимать и с иностранного, и с российского оборудования. Однако российские компании получат компенсации за счет двух новых субсидий, которые начнут действовать в 2018–2020 годах, на часть затрат на закупку комплектующих и на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями.

Поступления от утильсбора пойдут в спецфонд для поддержки машиностроителей. Так деньги могут быть направлены на компенсацию затрат на создание турбин большой мощности или же на модернизацию оборудования.