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Сотрудники следственного комитета РФ по ЯНАО принимают поздравления
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Сотрудники следственного комитета РФ по ЯНАО принимают поздравления 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Сегодня, 25 июля, сотрудники органов следствия РФ отмечают свой профессиональный праздник. Дата была установлена постановлением правительства в августе 2013 года. С 2014 года отмечается ежегодно. В этот день поздравления принимают все сотрудники следственных подразделений соответствующих федеральных органов исполнительной власти: работники Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ и ФСКН и другие.
Так, сегодня в следственном управлении следственного комитета РФ по ЯНАО состоялось торжественное награждение работников ведомства и их коллег. Ведомственные медали за безупречную службу, благодарности, премии и очередное специальное звание руководителя следственного комитета РФ по ЯНАО, а также благодарности врио губернатора ЯНАО вручили особо отличившимся при исполнении служебного долга сотрудникам ведомства.
Поздравить работников службы с профессиональным праздником пришли председатель общественного совета при следственном управлении следственного комитета РФ по ЯНАО Андрей Дробинин, уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данила Трубицын, заместитель директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Наталья Цепилова, подшефные из социально-реабилитационного центра «Доверие» и его работники.
Также в этот день сотрудников окружного ведомства поздравил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, руководители следственных органов в субъектах страны, полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов и другие.
Отметим, праздничная дата была выбрана неслучайно. Именно 25 июля 1713 года именным указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России — следственная канцелярия. Она стала первым государственным органом в стране, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия.
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