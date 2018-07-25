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Угроза лишиться радиаторов и кастрюль заставила архангелогородку погасить долги
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Угроза лишиться радиаторов и кастрюль заставила архангелогородку погасить долги 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Уже через несколько часов после ареста имущества женщина погасила все долги
Под внимание судебных приставов попала архангелогородка, имеющая свой маленький бизнес. Она не заплатила в бюджет около 45 тысяч рублей налогов.
Судебные приставы поехали на окраину города, где женщина арендует торговые площади. Радиаторы, электрические чайники, наборы кастрюль, термопот, постельное бельё, пледы, настольные лампы, детские игрушки, хозтовары, — все это попало под арест.
Уже через несколько часов после этого женщина принесла приставам документы об уплате всей суммы. Осталось дождаться, когда деньги появятся на депозитном счете приставом — только тогда женщине вернут вещи.
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