В Совете Федерации поддержали идею максимального перехода к организованному набору иностранных рабочих

Совете Федерации (СФ) поддержали идею максимального перехода к системе организованного набора иностранной рабочей силы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.

«Нам целесообразно максимально переходить к системе организованного набора иностранных работников по примеру соглашения с Узбекистаном », — сказала Л. Бокова.

Сенатор напомнила, что в 2017 г. было ратифицировано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории России

Л. Бокова пояснила, что соглашением предусмотрено предварительное медицинское освидетельствование трудовых мигрантов на территории Республики Узбекистан. Также предусматривается наличие полиса добровольного медицинского страхования, как существенного условия их трудового договора, заключаемого по российскому законодательству либо права на получение медицинской помощи на основании заключенного работодателем с медицинской организацией договора о предоставлении иностранному работнику платных медицинских услуг.

«При этом полис добровольного медицинского страхования должен обеспечивать оказание иностранному гражданину первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме», — уточнила она.

По словам сенатора, такой механизм организованного набора иностранной рабочей силы для осуществления временной трудовой деятельности апробируется в России впервые.

Кроме того, парламентарий отметила, что такая система на межгосударственном уровне будет предусматривать и вопросы медицинского обследования мигрантов в странах их исхода.