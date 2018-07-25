Где Елена Перминова, Айза Анохина и другие звезды занимаются растяжкой

За 365 дней чемпионка мира и мастер спорта по художественной гимнастике, основательница студии растяжки «SM Stretching», инфлюенсер Самира Мустафаева посадила на шпагат тысячи девушек и доказала всем и каждому, что нет ничего невозможного.

#всёрастяжимо — это больше, чем хэштег или девиз. Это целое движение, и его не остановить.

О ТОМ, КАК «SM STRETCHING» ПОМОГАЕТ СТАТЬ ЛУЧШЕ

Чтобы открыть четыре студии, собрать группу в фитнес-тур на Лазурный Берег и запустить летние тренировки на крыше Башни ОКО, Самире Мустафаевой потребовался год. Её ученицы признаются, что она вдохновляет и мотивирует их работать над собой и стремиться к совершенству.

Занятия проходят в мини-группах (до 8 человек). В «SM Stretching» индивидуальный подход: во время выполнения упражнения тренер уделяет внимание каждому.

Елена ПерминоваАнастасия Решетова

О ЧЕТВЁРТОЙ СТУДИИ

Четвёртая студия на м. Проспект Мира открыла свои двери для всех тех, кто мечтает о красивом теле и гибкости. И она уже не только о растяжке, но и о силовых тренировках.

Самира и её команда наполнили новое пространство своей семейной атмосферой и любовью. Посетительниц четвёртой студии ждёт арт-фотозона, новый инвентарь, подсветка на зеркалах, 4 зала, ежедневные тренировки TRX и ещё много всего классного! И самое главное — новое направление «барре-фитнес», которое до этого не было представлено в Москве

Открытие четвёртой студии ознаменовалось ещё одним радостным событием — запуском мобильного приложения «SM Stretching». Теперь записаться на тренировку и быть в курсе последних новостей о студиях стало ещё проще.

О НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ

«Барре-фитнес» — это микс йоги, балета и пилатеса с небольшими весами. Это направление придумала балерина, которая получила травму, но хотела передать свои профессиональные навыки.