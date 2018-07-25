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Курганцам предлагают оставить отпечатки пальцев, чтобы их смогли опознать
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Курганцам предлагают оставить отпечатки пальцев, чтобы их смогли опознать 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Так как отпечатки пальцев со временем не меняются, пройти процедуру можно лишь раз  УМВД России по Кургану приглашает жителей города на дактилоскопическую регистрацию. Отпечатки пальцев снимут и внесут данные в единую базу. Пройти процедуру можно бесплатно и за несколько минут. Дактилоскопия, например, поможет найти родственников, которые страдают потерей памяти и могут не вспомнить адрес или собственную фамилию, потерявшись по дороге домой.
— Поскольку с возрастом отпечатки пальцев не меняются, пройти дактилоскопическую регистрацию достаточно один раз в жизни. В результате жителям будет гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах и терактах, — отмечают в пресс-службе ведомства.
Пройти процедуру можно в отделе по вопросам миграции УМВД России по г. Кургану по адресу ул. К. Мяготина, 68, запись по телефону (3522) 41-10-11.
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