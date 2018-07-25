Курганцам предлагают оставить отпечатки пальцев, чтобы их смогли опознать

Так как отпечатки пальцев со временем не меняются, пройти процедуру можно лишь раз УМВД России по Кургану приглашает жителей города на дактилоскопическую регистрацию. Отпечатки пальцев снимут и внесут данные в единую базу. Пройти процедуру можно бесплатно и за несколько минут. Дактилоскопия, например, поможет найти родственников, которые страдают потерей памяти и могут не вспомнить адрес или собственную фамилию, потерявшись по дороге домой.

— Поскольку с возрастом отпечатки пальцев не меняются, пройти дактилоскопическую регистрацию достаточно один раз в жизни. В результате жителям будет гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах и терактах, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Пройти процедуру можно в отделе по вопросам миграции УМВД России по г. Кургану по адресу ул. К. Мяготина, 68, запись по телефону (3522) 41-10-11.