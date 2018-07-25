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Правительство внесло в Думу законопроект о смягчении требований к экспортерам
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Правительство внесло в Думу законопроект о смягчении требований к экспортерам 

Ведомости 1 час назад
Правительство внесло в Госдуму законопроект о либерализации административной ответственности за нарушение валютного законодательства экспортерами и импортерами, сообщается на сайте кабинета министров.
Поправки в статью 15.25 КоАП предусматривают отмену штрафов за просрочку репатриации валютной экспортной выручки в течение 30 дней, а также снижение самих штрафов до 5-30% (сейчас штраф составляет от 3/4 до одного размера незачисленной на счет в уполномоченном банке суммы). Аналогичным образом предлагается снизить штраф для импортеров — до 3-5%. Изменения призваны смягчить административную нагрузку на бизнес, осуществляющий внешнеторговую деятельность.
Сейчас российские экспортёры подпадают под штрафные санкции за любые, даже незначительные, нарушения сроков поступления валютной выручки на российские счета, отмечается в сообщении. Во многих случаях эти нарушения имеют место по вине контрагента-нерезидента, и резидент-экспортёр повлиять на это, как правило, не может, указывают в правительстве: в итоге российские компании вынуждены нести дополнительную финансовую нагрузку и оформлять большое количество дополнительных соглашений.
Ранее Госдума одобрила правительственный законопроект об отмене штрафов за нерепатриацию валютной выручки для попавших под санкции компаний-экспортеров.
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