Реконструкция и строительство 16 участков крупных трасс завершится до конца 2018 года 

Строительство и реконструкция 16 участков автодорог регионального и федерального назначения запланированы до конца этого года, как сообщил представитель пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Более того, на восьми из них уже открыто рабочее движение.
На трех объектах регионального назначения рабочее движение открыли в преддверии Чемпионата мира по футболу — разворотную петлю у гостиницы «Новотель» в Химках, у аэропорта «Шереметьево» и транспортная развязка на одном уровне на пересечении улицы Корпоративной и въезда на автодорогу «Подъезд к Жуковскому».