До конца года в Подмосковье реконструируют восемь участков крупных трасс

"В 2018 году будут завершены строительство и реконструкция 16 региональных и федеральных объектов: на восьми из них уже открыто рабочее движение", — отмечается в сообщении.

По данным министерства, в настоящее время ремонтируется четыре участка региональных трасс. Кроме того, рабочие реконструируют такое же количество отрезков на федеральных дорогах.