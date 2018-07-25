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Россия может удвоить производство нефтехимии к 2030 году до 20 млн тонн
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Россия может удвоить производство нефтехимии к 2030 году до 20 млн тонн 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минэнерго ожидает двукратного увеличения производства нефтехимической продукции в России к 2030 году — с нынешних 10 млн тонн до 20 млн тонн ежегодно — за счет привлечения дополнительных инвестиций в отрасль, сообщил в интервью ТАСС замминистра энергетики Павел Сорокин.
"Мы сейчас рассматриваем варианты мер, которые будут способствовать привлечению дополнительных инвестиций в нефтехимию. За счет этого до 2030 года мы можем двукратно увеличить выпуск продукции, как минимум, на 10 млн тонн [в год]. Сейчас он составляет чуть менее 10 млн тонн, то есть будет около 20 млн тонн", — сказал Сорокин.
По его словам, увеличения производства можно достичь за счет создания более привлекательных и стабильных условий для бизнеса, а также сохранения текущих налоговых условий в нефтехимической отрасли минимум на 15 лет. За счет этого в российскую нефтехимию будет дополнительно привлечено $40-50 млрд инвестиций, в том числе за счет иностранных инвесторов.
"Считаем необходимым зафиксировать фискальные условия в нефтехимии на 15 лет. В результате, за счет создания более привлекательных и стабильных условий для бизнеса, мы можем дополнительно привлечь в отрасль от $40 млрд до $50 млрд, в том числе от иностранных инвесторов. Ресурсная база для этого однозначно есть", — подчеркнул Сорокин.
Он отметил, что речь идет не только о субсидировании — Минэнерго, Минфин, Минпромторг и компании изучают различные возможности поддержки отрасли. «Есть и те, которые не приведут в выпадающим доходам бюджета, например, работа с административными барьерами и устаревшими стандартами», — пояснил Сорокин.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что Минэнерго предлагает стимулировать нефтехимическую отрасль и ввести отрицательный акциз на сжиженные углеводородные газы и этан.
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