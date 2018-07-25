Ещё
У спикера саратовской облдумы заметили новую иномарку после голосования за пенсионную реформу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У спикера саратовской облдумы заметили новую иномарку после голосования за пенсионную реформу 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 25 июля, депутат Саратовской областной думы приняли изменения в бюджет региона. Принятая за основу часть законопроекта изложена здесь.
«У нас есть статья такая — фотовидеофиксация, которая обходится в 30 миллионов. Коллеги объяснили, что эти деньги идут на приобретение марок для рассылок писем о штрафах. Но у нас есть такая статья расходов, как «ГАЗели» для многодетных семей. Я предлагаю перераспределить 10 миллионов на приобретение «ГАЗелей», — предложил депутат от ЛДПР Станислав Денисенко, но председатель думы Иван Кузьмин не стал выставлять его предложение на голосование, так как он не предоставил его в письменном виде.
Коммунист Владимир Есипов также взял слово и заявил, что заметил, как после голосования в поддержку повышения пенсионного возраста спикер облдумы «пересел на новую служебную „Тойоту“ и напомнил, что представитель минфина области обещал узнать о возможности продажи старых правительственных „Тойот“ с аукциона. Ответа не последовало. Тогда он напомнил, что распределение снегоуборочной техники было проведено, на его взгляд, несправедливо, но пересмотра повестки дня это также не повлекло.
Приняв закон о поправках в бюджет в первом чтении, депутаты рассмотрели дополнительные поправки, внесенные губернатором. Валерий Рдааев предлагал увеличить лимит бюджетных кредитов местным бюджетам на 100 миллионов рублей. Из выступлений депутатов стало известно, что средства предназначены Энгельсскому району. Правки были приняты.
Свободные новости: последние новости
Бондаренко - Кузьмину об «экстремистском» деле: Выяснилось, что вы иногда говорите неправду В Саратове молодежь снова пикетирует облдуму из-за отсутствия дома Пропавший более года назад озинский пенсионер погиб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ12
Убийство телеведущего поразило страну64
США нанесут удар по госдолгу России209
Шарапову возмутили дороги Крыма61
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны107
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение