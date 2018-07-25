У спикера саратовской облдумы заметили новую иномарку после голосования за пенсионную реформу

Сегодня, 25 июля, депутат Саратовской областной думы приняли изменения в бюджет региона. Принятая за основу часть законопроекта изложена здесь.

«У нас есть статья такая — фотовидеофиксация, которая обходится в 30 миллионов. Коллеги объяснили, что эти деньги идут на приобретение марок для рассылок писем о штрафах. Но у нас есть такая статья расходов, как «ГАЗели» для многодетных семей. Я предлагаю перераспределить 10 миллионов на приобретение «ГАЗелей», — предложил депутат от ЛДПР Станислав Денисенко , но председатель думы Иван Кузьмин не стал выставлять его предложение на голосование, так как он не предоставил его в письменном виде.

Коммунист Владимир Есипов также взял слово и заявил, что заметил, как после голосования в поддержку повышения пенсионного возраста спикер облдумы «пересел на новую служебную „Тойоту“ и напомнил, что представитель минфина области обещал узнать о возможности продажи старых правительственных „Тойот“ с аукциона. Ответа не последовало. Тогда он напомнил, что распределение снегоуборочной техники было проведено, на его взгляд, несправедливо, но пересмотра повестки дня это также не повлекло.

Приняв закон о поправках в бюджет в первом чтении, депутаты рассмотрели дополнительные поправки, внесенные губернатором. Валерий Рдааев предлагал увеличить лимит бюджетных кредитов местным бюджетам на 100 миллионов рублей. Из выступлений депутатов стало известно, что средства предназначены Энгельсскому району. Правки были приняты.