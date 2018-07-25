Еще два поселения в Хабаровском крае признали неблагополучными по бешенству

ХАБАРОВСК , 25 июля. / ТАСС /. Число заболевших бешенством животных растет в Хабаровском крае , неблагополучными в регионе по этому заболеванию признали еще два поселения. Об этом ТАСС сообщили в управлении ветеринарии правительства региона.

Случаи заболевания бешенством среди лис, собак и кошек фиксируются в Хабаровском крае этим летом после пятилетнего периода, когда в регионе вообще не отмечались такие случаи. По данным управления ветеринарии правительства края, это могло произойти в том числе из-за увеличения популяции лис. В краевом минприроды сообщали, что численность лис в регионе за последние несколько лет увеличилась с 8 тыс. до 12 тыс. особей, однако с учетом территории края прирост считается незначительным. Ранее неблагополучными и угрожаемыми по бешенству были признаны 14 поселений.

"Количество подтвержденных случаев заболевания бешенством у животных увеличилось за последние дни, сейчас подтверждено девять таких случаев. Два новых зарегистрированы в поселке Воронежское-2 и в квартале индивидуальной застройки в Комсомольске-на-Амуре в поселке Малая Хапсоль. Эти поселения признаны неблагополучными по бешенству", — сказала начальник отдела организации проведения карантинных, противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы управления ветеринарии правительства края Марина Данилова

Последний случай нападения лисы на собаку, сообщила Данилова, произошел в селе Галкино накануне. Собака была привита, сейчас за ее состоянием наблюдают ветеринары, лису отловили, факт заболевания бешенством у животных пока не подтвержден.