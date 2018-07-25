Родоначальников Ахтырки нашли в Новосибирской области

На праздник в Ахтырку прибыли казаки Союза сибирского казачьего войска Куйбышевского района, общественной организации «Станица Каинская» и хутора Старо-Татарсского. 125 лет назад среди переселенцев-крестьян Ахтырского уезда Харьковской губернии, основавших в Сибири деревню Ахтырка , было немало казаков. Об этом рассказал уроженец деревни, руководитель детского образцового фольклорного ансамбля «Сибирские соловушки» Александр Гавенко.

— Среди первых переселенцев были семьи Шейкиных, Чучуй, Крепких, Гавенко, Сугоняк, Лисица, Лысенко, Змысля и другие. Представители этих семей до сих пор живут в деревеньке, — рассказала художественный руководитель Вознесенского Центра культуры Елена Алхимова.

Самой юной жительницей Ахтырки является представительница славного рода Шейкиных — десятилетняя Светлана. Это ее предок — Василий Андреевич Шейкин — в числе 88 своих односельчан встал на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны. Служил в полковой разведке, был награжден двумя орденами Славы, орденом Красной звезды.

Достойно сражался на полях войны автоматчик 114 стрелковой роты 246 стрелковой дивизии Александр Андреевич Гавенко: Орден Славы, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда» бережно хранятся его внуками. Тремя боевыми орденами в годы войны награждены ахтырские воины Максим Степанович Дьяченко, Григорий Петрович Беланов, Дмитрий Яковлевич Змысля. С победой вернулись на родину братья Андрей и Иван Дьяченко и Александр и Николай Крепкие, Никита Митрофанович Дузь, Давыд Никифорович Лысенко и другие. Двадцать ахтырских семей не дождались своих сыновей, мужей, братьев с той кровавой войны. Их память почтили минутой молчания.

Отдали дань почтения и уважения тем, кто самоотверженным трудом ковал победу в тылу, восстанавливал разрушенное войной хозяйство, трудился на благо района, области. Среди них — старожил села Анастасия Федоровна Педель. В августе Анастасия Федоровна отметит 82-й год рождения.

После театрализованного представления все гости и жители деревни Ахтырка продолжали праздновать юбилей за праздничными столами в Ахтырском сельском клубе. До самого вечера деревня пела и плясала.