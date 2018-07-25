В Волгограде построят Ступу Просветления

С 27 по 29 июля волгоградцы смогут познакомиться с духовным и художественным наследием народов Гималаев.

По данным организаторов, в рамках Фестиваля Буддийской Культуры в городе будет построена Ступа Просветления. Она посвящена памяти погибших в Великой Отечественной войне, счастью и благополучию жителей Волгоградской области . Монумент станет символом преемственности поколений, укрепления межнациональных и межконфессиональных связей.

Торжественная церемония инаугурации Ступы состоится 27 июля в 08.00. В 11.00 в специальном центре, расположенном в ЦПКиО по адресу улица Батальонная, пройдет буддийский ритуал благословения и выпуск живых рыб в Волгу.

28 июля в 14.00 можно послушать лекцию о медитации в повседневной жизни, а в 18:00 — мастер-класс в «ЭкспоЦентре».

29 июля состоится Посвящение на Белую Тару — Будда-форму, которая умиротворяет, защищает и способствует долголетию. Начало в 10.00 в «ЭкспоЦентре». Посвящение проведет Джигме Ринпоче — официальный представитель Гьялвы Кармапы XVII, главы традиции Карма Кагью, одной из четырех основных традиций тибетского буддизма.

Ступа — это особый вид монумента, символизирующий мир, счастье, любовь и сочувствие ко всем живым существам. Ступы с древнейших времен строились для защиты от бед, установления гармонии и благополучия в природе и человеческом обществе.