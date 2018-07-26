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Парк в Бутове откроют в конце августа 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
К началу осени планируется благоустроить парковую зону в районе Южное Бутово в ЮЗАО столицы. В западной части территории оборудуют большую спортивную зону с футбольным полем, площадками для стритбола, и местом для занятий воркаутом.
Прогуляться и спокойно отдохнуть можно будет вокруг прудов — там соорудят деревянные настилы. В юго-восточной части парка расположится игровая зона для детей, где можно будет покататься на каруселях, попрыгать на батуте или позаниматься музыкой.
Парк находится в пойме реки Битцы, между улицами Ратной и Знаменские Садки. Природная территория граничит с другим парком, расположенным ниже по течению реки. Рядом находится станция метро «Бульвар Дмитрия Донского».
Фото взято: http://nashebutovo.com/wp-content/uploads/2015/08/Без-имени3.jpg
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