Парк в Бутове откроют в конце августа

К началу осени планируется благоустроить парковую зону в районе Южное Бутово в ЮЗАО столицы. В западной части территории оборудуют большую спортивную зону с футбольным полем, площадками для стритбола, и местом для занятий воркаутом.

Прогуляться и спокойно отдохнуть можно будет вокруг прудов — там соорудят деревянные настилы. В юго-восточной части парка расположится игровая зона для детей, где можно будет покататься на каруселях, попрыгать на батуте или позаниматься музыкой.

Парк находится в пойме реки Битцы, между улицами Ратной и Знаменские Садки. Природная территория граничит с другим парком, расположенным ниже по течению реки. Рядом находится станция метро «Бульвар Дмитрия Донского».

Фото взято: http://nashebutovo.com/wp-content/uploads/2015/08/Без-имени3.jpg