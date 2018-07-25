Ещё
«Когда устраним утечку? Сегодня навряд ли»: в Таганроге третий день бьет коммунальный фонтан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Когда устраним утечку? Сегодня навряд ли»: в Таганроге третий день бьет коммунальный фонтан 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Местный жители перегородили место провала для машин
В Таганроге уже несколько дней течет вода по тротуару на улице Дзержинского. Видео с бьющим из-под земли «несанкционированным» фонтаном опубликовал в социальных сетях местный житель Сергей Добров. Он сообщил, что обращался в аварийную службу, но рабочих на месте всё еще нет.
— Мы пока не работаем на Дзержинского. Вы хотите знать, когда мы устраним утечку? Пока не знаем. Сегодня навряд ли, — сообщили 161.ru в аварийно-диспетчерской службы таганрогского «Водоканала».
Местные жители утверждают, что это далеко не единственная утечка в окрестностях города. Александр Архипов сообщил в паблике «Мой Таганрог», что рядом с городом, напротив Греческих Рот, фонтан бьет уже три недели.
— Вдоль поля течет река метров на 200, — отметил он.
Алёна Иваненко сообщила, что сегодня, 25 июля, с утра залило водой Мариупольское шоссе.
161.ru: последние новости
«Если не уедешь, мы тебя закопаем»: в Новошахтинске врача избили прямо в больнице Воду в домах в центре Ростова дадут к концу дня В парке Горького на месте кафе «Золотая рыбка» появится новый ресторанный комплекс
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом182
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина237
Таджикистан направил ноту России114
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2913
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение