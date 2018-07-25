«Когда устраним утечку? Сегодня навряд ли»: в Таганроге третий день бьет коммунальный фонтан

Местный жители перегородили место провала для машин

Таганроге уже несколько дней течет вода по тротуару на улице Дзержинского. Видео с бьющим из-под земли «несанкционированным» фонтаном опубликовал в социальных сетях местный житель Сергей Добров. Он сообщил, что обращался в аварийную службу, но рабочих на месте всё еще нет.

— Мы пока не работаем на Дзержинского. Вы хотите знать, когда мы устраним утечку? Пока не знаем. Сегодня навряд ли, — сообщили 161.ru в аварийно-диспетчерской службы таганрогского «Водоканала».

Местные жители утверждают, что это далеко не единственная утечка в окрестностях города. Александр Архипов сообщил в паблике «Мой Таганрог», что рядом с городом, напротив Греческих Рот, фонтан бьет уже три недели.

— Вдоль поля течет река метров на 200, — отметил он.

Алёна Иваненко сообщила, что сегодня, 25 июля, с утра залило водой Мариупольское шоссе.