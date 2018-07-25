Ещё
В Приморье нерадивая мать спряталась от приставов в диване
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье нерадивая мать спряталась от приставов в диване 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Октябрьском районе судебным приставам довелось извлекать алиментщицу из дивана в доме ее подруги, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.
Дверь служащим открыла подруга должницы, которая сказала, что ей неизвестно настоящее местонахождение алиментщицы.
По словам женщины, увидев в окно подъезжающий автомобиль судебных приставов, она решила спрятаться в диване.
В результате за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов любительницы игры в прятки привлечены к административной ответственности. Согласно решению суда, обеим назначено наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Primpress: последние новости
«Аэрофлот» сообщил о проблемах с отправкой багажа из аэропорта Шереметьево В Приморье появятся сельские старосты Зерновой терминал намерена построить китайская компания в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ12
Убийство телеведущего поразило страну63
США нанесут удар по госдолгу России208
Шарапову возмутили дороги Крыма62
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны107
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение