В Приморье нерадивая мать спряталась от приставов в диване

В Октябрьском районе судебным приставам довелось извлекать алиментщицу из дивана в доме ее подруги, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю

Дверь служащим открыла подруга должницы, которая сказала, что ей неизвестно настоящее местонахождение алиментщицы.

По словам женщины, увидев в окно подъезжающий автомобиль судебных приставов, она решила спрятаться в диване.

В результате за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов любительницы игры в прятки привлечены к административной ответственности. Согласно решению суда, обеим назначено наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.