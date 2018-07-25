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Началась загрузка ядерного топлива на первой российской плавучей АЭС
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Началась загрузка ядерного топлива на первой российской плавучей АЭС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Загрузка ядерного топлива в реакторы начата на первом российском плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов», предназначенном для энергоснабжения Чукотки, сообщил департамент коммуникаций концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»).
Плавучий энергоблок находится на площадке предприятия Росатома «Атомфлот» в Мурманске. Готовность к началу работ по загрузке топлива накануне подтвердил Ростехнадзор, отмечается в сообщении.
Следующими ключевыми этапами, которые планируется выполнить до конца текущего года, станут физический пуск реакторов и начало комплексных швартовных испытаний (также после получения соответствующих разрешений Ростехнадзора).
Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20870 — это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Энергоблок предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море. Ввести энергоблок в эксплуатацию планируется в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года.
Энергоблок оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать электрическую и тепловую энергию в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч человек.
ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не будут нести угроз окружающей среде. В настоящее время Росатом уже работает над вторым поколением ПАТЭС — оптимизированным плавучим энергоблоком, который будет меньше своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа RITM-200M мощностью 50 МВт каждый.
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