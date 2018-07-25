Началась загрузка ядерного топлива на первой российской плавучей АЭС

Плавучий энергоблок находится на площадке предприятия Росатома «Атомфлот» в Мурманске . Готовность к началу работ по загрузке топлива накануне подтвердил Ростехнадзор , отмечается в сообщении.

Следующими ключевыми этапами, которые планируется выполнить до конца текущего года, станут физический пуск реакторов и начало комплексных швартовных испытаний (также после получения соответствующих разрешений Ростехнадзора).

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20870 — это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Энергоблок предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море. Ввести энергоблок в эксплуатацию планируется в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года.

Энергоблок оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать электрическую и тепловую энергию в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч человек.