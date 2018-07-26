На плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» начали загружать топливо 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Специалисты Балтийского завода начали загрузку ядерного топлива в реакторные установки плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов», сообщили в четверг пресс-службе петербургского предприятия.
"Специалисты АО «Балтийский завод»начали погрузку ядерного топлива в реакторные установки плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) проекта 20870 «Академик Ломоносов». В настоящий момент благополучно загружено 15 тепловыделяющих сборок в реактор правого борта. Мероприятия по погрузке топлива в реакторы ПЭБ по решению ГК «Росатом» были перенесены из Санкт-Петербурга в Мурманск на базу ФГУП «Атомфлот». После расширения лицензий "Ростехнадзором" для Балтийского завода специалисты предприятия начали работы", — говорится в сообщении.
Погрузка топлива производится специалистами цеха спецэнергетики Балтийского завода под руководством представителей НИЦ «Курчатовский институт» и техническим руководством представителей АО «ОКБМ им. И. И. Африкантова». Работа проходит в две смены, к ней привлечены 40 специалистов завода. После загрузки топлива в оба реактора начнется этап комплексных швартовных испытаний ПЭБ.
ПЭБ «Академик Ломоносов» для чукотского города Певек был отправлен из Санкт-Петербурга 28 апреля 2018 года. В течение 20 суток его буксировали к промежуточному месту назначения в Мурманск. После загрузки топлива и испытаний в летнюю навигацию 2019 года плавучий энергоблок будет отбуксирован на Чукотку.
Балтийский завод был основан в середине XIX века. В настоящее время петербургское предприятие входит в Объединенную судостроительную корпорацию и специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков.