Ещё
Нижегородские ученые исследовали новые возможности использования озонированной эритроцитарной массы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородские ученые исследовали новые возможности использования озонированной эритроцитарной массы 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.
В результате любого кровотечения снижается количество циркулирующей крови и нарушается адекватное снабжение тканей кислородом, что может явиться причиной летального исхода. Важной составляющей коррекции патологических эффектов острой кровопотери является восстановление глобулярного объема крови.
Вместе с тем, применение эритроцитарной массы особенно значительных сроков хранения, приводит лишь к дополнительному сладжированию и тромбированию микроциркуляторного русла и, вследствие этого к ухудшению газотранспортной функции крови.
В качестве медицинской технологии, успешно применяющейся в области физиотерапии патологических состояний, сопровождающихся тканевой гипоксией, внимание ученых Университета Лобачевского привлекла озонотерапия.
В своем исследовании ученые доказали, что использование озонированной эритроцитной массы повышает электроотрицательность мембран эритроцитов, снижает их агрегацию, увеличивает интенсивность метаболических процессов в эритроцитах. А восполнение острой кровопотери озонированной эритроцитной массой позволяет снизить степень проявлений тканевой гипоксии, улучшает реологические свойства крови и микроциркуляцию миокарда в посттрансфузионном периоде.
«Результаты исследования показывают, что предварительная обработка трансфузируемой эритроцитной массы озоном оказывает кардиопротекторное действие», — сделала вывод зав. кафедрой физиологии и анатомии Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Анна Дерюгина.
Newsroom24: последние новости
Новая детская площадка открыта на улице Верхнепечерской в Нижнем Новгороде Владимир Панов встретится с жителями Ленинского района 26 июля Следователь намерен перевести Олега Сорокина в общую камеру СИЗО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ12
Убийство телеведущего поразило страну63
США нанесут удар по госдолгу России208
Шарапову возмутили дороги Крыма62
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны107
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение