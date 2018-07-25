Нижегородские ученые исследовали новые возможности использования озонированной эритроцитарной массы

Об этом сообщает пресс-служба Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

В результате любого кровотечения снижается количество циркулирующей крови и нарушается адекватное снабжение тканей кислородом, что может явиться причиной летального исхода. Важной составляющей коррекции патологических эффектов острой кровопотери является восстановление глобулярного объема крови.

Вместе с тем, применение эритроцитарной массы особенно значительных сроков хранения, приводит лишь к дополнительному сладжированию и тромбированию микроциркуляторного русла и, вследствие этого к ухудшению газотранспортной функции крови.

В качестве медицинской технологии, успешно применяющейся в области физиотерапии патологических состояний, сопровождающихся тканевой гипоксией, внимание ученых Университета Лобачевского привлекла озонотерапия.

В своем исследовании ученые доказали, что использование озонированной эритроцитной массы повышает электроотрицательность мембран эритроцитов, снижает их агрегацию, увеличивает интенсивность метаболических процессов в эритроцитах. А восполнение острой кровопотери озонированной эритроцитной массой позволяет снизить степень проявлений тканевой гипоксии, улучшает реологические свойства крови и микроциркуляцию миокарда в посттрансфузионном периоде.

«Результаты исследования показывают, что предварительная обработка трансфузируемой эритроцитной массы озоном оказывает кардиопротекторное действие», — сделала вывод зав. кафедрой физиологии и анатомии Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Анна Дерюгина.