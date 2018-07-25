Иностранцев регистрировать нужно, только если они живут в компании 

В закон о миграционном учете иностранных граждан внесены уточнения о том, что иностранец подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу любого помещения, в котором он фактически проживает.
Например:
жилого помещения, не являющегося его местом жительства;
гостиницы, санатория, дома отдыха, пансионата, детского лагеря, туристской базы, кемпинга;
медицинской организации;
организации соцобслуживания;
исправительного учреждения;
иной организации;
иного помещения.
При этом иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он работает, в том случае, когда он одновременно проживает по адресу этой компании либо в ее помещении, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе, во временном.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.06.2018 № 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Вступил в силу 08.07.2018
Официальный интернет-портал правовой информации, 27.06.2018