Иностранцев регистрировать нужно, только если они живут в компании

В закон о миграционном учете иностранных граждан внесены уточнения о том, что иностранец подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу любого помещения, в котором он фактически проживает.

Например:

жилого помещения, не являющегося его местом жительства;

гостиницы, санатория, дома отдыха, пансионата, детского лагеря, туристской базы, кемпинга;

медицинской организации;

организации соцобслуживания;

исправительного учреждения;

иной организации;

иного помещения.

При этом иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он работает, в том случае, когда он одновременно проживает по адресу этой компании либо в ее помещении, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе, во временном.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.06.2018 № 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»

Вступил в силу 08.07.2018

Официальный интернет-портал правовой информации, 27.06.2018