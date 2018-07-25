Когда перевозчик отвечает за порчу плохо упакованного груза 

В целях обеспечения единства практики применения судами законодательства, связанного с договором перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и с договором транспортной экспедиции, Пленум ВС РФ дал разъяснения. В частности, следующие.
Перевозка груза
По смыслу п. 4 с. 4 Закона о транспортной экспедиции, при приеме груза экспедитор обязан проверить достоверность представленных клиентом документов, необходимых для исполнения экспедитором его обязанностей, их комплектность и соответствие сведений, указанных в документах, условиям перевозки.
Поэтому ответственность перед грузоотправителем за вред, возникший в связи с отсутствием или неполнотой документации, несет экспедитор.
В силу ст. 796 ГК РФ, ч. 5 ст. 34 и ст. 36 Устава автотранспорта перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для перевозки и до момента выдачи грузополучателю или управомоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли:
1) вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
2) в результате ограничения или запрета движения машин по дорогам, введенных в порядке, установленном законодательством, не в период просрочки исполнения перевозчиком своих обязательств;
3) вследствие вины грузоотправителя, в том числе ненадлежащей упаковки груза;
4) вследствие естественной убыли массы груза, не превышающей ее норму.
Перевозчик обязан возместить реальный ущерб, причиненный случайной утратой, недостачей или повреждением груза, в том числе возникших вследствие случайного возгорания транспортного средства, ДТП, противоправных действий третьих лиц, например кражи груза.
В соответствии с ч. 2 ст. 10 Устава грузоотправитель обязан подготовить груз к перевозке таким образом, чтобы обеспечить безопасность его перевозки и сохранность, а также не допустить повреждение транспортного средства, контейнера.
Поэтому по общему правилу, перевозчик не несет ответственности за утрату, недостачу или повреждение груза, произошедшие ввиду ненадлежащей упаковки груза грузоотправителем.
Однако перевозчик все-же несет ответственность за порчу груза из-за ненадлежащей упаковки, если:
1) он принял на себя обязанность упаковать груз;
2) в момент принятия груза недостатки упаковки были явными либо известны перевозчику исходя из предоставленной грузоотправителем информации, но перевозчик не сделал соответствующих оговорок в транспортной накладной.
Бремя доказывания того, что груз утрачен или поврежден вследствие ненадлежащей упаковки, возложено на перевозчика (ст. 796 ГК РФ, ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ).
Перевозка пассажира и багажа
Лицо, к которому обращается клиент для заключения договора перевозки пассажиров и багажа, отвечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред, если оно заключило договор перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения договора (например, рекламные вывески, информация на сайте в сети «Интернет», переписка сторон при заключении договора и т.п.) у добросовестного гражданина-потребителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик является его работником либо третьим лицом, привлеченным к исполнению обязательств по перевозке (п. 3 ст. 307, ст. 403 ГК РФ, ст. 8, 9 Закона о защите прав потребителей).
Перевозчик отвечает за действия других лиц, к услугам которых он прибегает для осуществления перевозки, как за свои собственные (ст. 403 ГК РФ).
Например, перевозчик отвечает за вред жизни, здоровью и имуществу пассажира, независимо от того, осуществлялась ли перевозка с использованием автомобиля, принадлежащего ему или находящегося в его владении по иным законным основаниям, в том числе по договору аренды. Также перевозчик отвечает за утрату багажа при нахождении машины на стоянке в пути следования.
Поскольку по договору перевозки физлицо оплачивает доставку пассажира и багажа в пункт назначения, а не проездной билет и багажную квитанцию, требования перевозчика о взимании дополнительной платы, например вознаграждения за оформление проездного документа, являются неправомерными (ст. 786 ГК РФ, ст. 20 Устава, п. 42, 49 и 50 Правил перевозок пассажиров).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 26 «О некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции»
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