Когда перевозчик отвечает за порчу плохо упакованного груза

В целях обеспечения единства практики применения судами законодательства, связанного с договором перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и с договором транспортной экспедиции, Пленум ВС РФ дал разъяснения. В частности, следующие.

Перевозка груза

По смыслу п. 4 с. 4 Закона о транспортной экспедиции, при приеме груза экспедитор обязан проверить достоверность представленных клиентом документов, необходимых для исполнения экспедитором его обязанностей, их комплектность и соответствие сведений, указанных в документах, условиям перевозки.

Поэтому ответственность перед грузоотправителем за вред, возникший в связи с отсутствием или неполнотой документации, несет экспедитор.

В силу ст. 796 ГК РФ, ч. 5 ст. 34 и ст. 36 Устава автотранспорта перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для перевозки и до момента выдачи грузополучателю или управомоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли:

1) вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

2) в результате ограничения или запрета движения машин по дорогам, введенных в порядке, установленном законодательством, не в период просрочки исполнения перевозчиком своих обязательств;

3) вследствие вины грузоотправителя, в том числе ненадлежащей упаковки груза;

4) вследствие естественной убыли массы груза, не превышающей ее норму.

Перевозчик обязан возместить реальный ущерб, причиненный случайной утратой, недостачей или повреждением груза, в том числе возникших вследствие случайного возгорания транспортного средства, ДТП, противоправных действий третьих лиц, например кражи груза.

В соответствии с ч. 2 ст. 10 Устава грузоотправитель обязан подготовить груз к перевозке таким образом, чтобы обеспечить безопасность его перевозки и сохранность, а также не допустить повреждение транспортного средства, контейнера.

Поэтому по общему правилу, перевозчик не несет ответственности за утрату, недостачу или повреждение груза, произошедшие ввиду ненадлежащей упаковки груза грузоотправителем.

Однако перевозчик все-же несет ответственность за порчу груза из-за ненадлежащей упаковки, если:

1) он принял на себя обязанность упаковать груз;

2) в момент принятия груза недостатки упаковки были явными либо известны перевозчику исходя из предоставленной грузоотправителем информации, но перевозчик не сделал соответствующих оговорок в транспортной накладной.

Бремя доказывания того, что груз утрачен или поврежден вследствие ненадлежащей упаковки, возложено на перевозчика (ст. 796 ГК РФ, ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ).

Перевозка пассажира и багажа

Лицо, к которому обращается клиент для заключения договора перевозки пассажиров и багажа, отвечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред, если оно заключило договор перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения договора (например, рекламные вывески, информация на сайте в сети «Интернет», переписка сторон при заключении договора и т.п.) у добросовестного гражданина-потребителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик является его работником либо третьим лицом, привлеченным к исполнению обязательств по перевозке (п. 3 ст. 307, ст. 403 ГК РФ, ст. 8, 9 Закона о защите прав потребителей).

Перевозчик отвечает за действия других лиц, к услугам которых он прибегает для осуществления перевозки, как за свои собственные (ст. 403 ГК РФ).

Например, перевозчик отвечает за вред жизни, здоровью и имуществу пассажира, независимо от того, осуществлялась ли перевозка с использованием автомобиля, принадлежащего ему или находящегося в его владении по иным законным основаниям, в том числе по договору аренды. Также перевозчик отвечает за утрату багажа при нахождении машины на стоянке в пути следования.

Поскольку по договору перевозки физлицо оплачивает доставку пассажира и багажа в пункт назначения, а не проездной билет и багажную квитанцию, требования перевозчика о взимании дополнительной платы, например вознаграждения за оформление проездного документа, являются неправомерными (ст. 786 ГК РФ, ст. 20 Устава, п. 42, 49 и 50 Правил перевозок пассажиров).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 26 «О некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции»

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