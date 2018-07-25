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В Кемерово мошенник имитировал SMS от мобильного оператора
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В Кемерово мошенник имитировал SMS от мобильного оператора 

РИА Новости 1 час назад
КЕМЕРОВО, 25 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции Кемеровской области ищут подозреваемого в телефонных мошенничествах с помощью SMS, имитирующих сообщения от одного из мобильных операторов о пополнении счета, сообщает в среду региональный главк МВД.
Оперативная информация о попытках совершения дистанционных мошенничеств с одного номера мобильного телефона поступила в управление уголовного розыска областного ГУМВД.
"Злоумышленник рассылает клиентам одного из операторов мобильной связи SMS-сообщения, имитирующие оповещения от компании", — рассказали в ведомстве.
Как выяснили правоохранители, на самом деле указанная в сообщении сумма на телефонные номера абонентов не поступала. Чтобы убедиться в этом, достаточно проверить баланс телефона, отмечают в ведомстве.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить подозреваемого. Номер мобильного, с которого рассылались сообщения, внесен в базу телефонов мошенников, опубликованную на «Правоохранительном портале Кузбасса» в разделе «Не дай себя обмануть».
Как уточнили в ГУМВД, на сегодняшний день база насчитывает уже более 140 номеров телефонных аферистов из Самарской, Московской, Новосибирской, Курганской и других областей. «Информация, содержащаяся в базе, поможет гражданам идентифицировать злоумышленника при поступлении звонка либо сообщения с неизвестного номера мобильного телефона», — пояснили в ведомстве.
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