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Комплекс похудения от настоящей чемпионки!
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Комплекс похудения от настоящей чемпионки! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Комплекс Ляйсан Утяшевой — это методика гарантированного похудения и скульптурирования всех проблемных зон. С именем автора связаны громкие победы в международных соревнованиях по художественной гимнастике. 29-летняя девушка покорила не один пьедестал мировых чемпионатов и покинула спорт только в 2006 году.
Комплекс для похудения автора — это предварительная подготовка, обязательная разминка и ряд упражнений, которые не оставляют без внимания ни одну проблемную зону вашего тела.
При этом длительность всего цикла занимает порядка 15 минут — выделить время на 4-5 тренировок в неделю сможет каждая.
Перед началом занятия нанесите на проблемные зоны антицеллюлитный крем или любой другой недорогой крем для похудения. Для усиления эффекта «завернитесь» в пищевую пленку или оденьте термо-шортики с поясом.
Этот маневр позволит вывести большее количество лишней воды и токсинов, усилит сжигание жиров и положительно скажется на состоянии кожи. НО если есть какие-то сомнения или противопоказания, то обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
Для разогрева можно воспользоваться бегом, прыганьем, растяжкой, махами. Процедура разминки — обязательная, во избежание травм связок и мышц. Приступать к выполнению комплекса «холодным» — значит снизить эффективность занятия. Не пренебрегайте этим указанием, 1-3 минуты достаточно для готовности тела.
Данный комплекс Ляйсан Утяшевой великолепно работает с этими проблемными участками. Для выполнения упражнений понадобится только коврик и внимательное следование инструкции.
Будьте здоровыми и красивыми вместе с FITNESSI!
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