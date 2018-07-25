Комплекс похудения от настоящей чемпионки!

Комплекс Ляйсан Утяшевой — это методика гарантированного похудения и скульптурирования всех проблемных зон. С именем автора связаны громкие победы в международных соревнованиях по художественной гимнастике. 29-летняя девушка покорила не один пьедестал мировых чемпионатов и покинула спорт только в 2006 году.

Комплекс для похудения автора — это предварительная подготовка, обязательная разминка и ряд упражнений, которые не оставляют без внимания ни одну проблемную зону вашего тела.

При этом длительность всего цикла занимает порядка 15 минут — выделить время на 4-5 тренировок в неделю сможет каждая.

Перед началом занятия нанесите на проблемные зоны антицеллюлитный крем или любой другой недорогой крем для похудения. Для усиления эффекта «завернитесь» в пищевую пленку или оденьте термо-шортики с поясом.

Этот маневр позволит вывести большее количество лишней воды и токсинов, усилит сжигание жиров и положительно скажется на состоянии кожи. НО если есть какие-то сомнения или противопоказания, то обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Для разогрева можно воспользоваться бегом, прыганьем, растяжкой, махами. Процедура разминки — обязательная, во избежание травм связок и мышц. Приступать к выполнению комплекса «холодным» — значит снизить эффективность занятия. Не пренебрегайте этим указанием, 1-3 минуты достаточно для готовности тела.

Данный комплекс Ляйсан Утяшевой великолепно работает с этими проблемными участками. Для выполнения упражнений понадобится только коврик и внимательное следование инструкции.

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