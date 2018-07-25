Мобильный интернет стал доступным для горожан и жителей поселков

Современные люди так много времени проводят в интернете, что без него уже сложно представить свою жизнь. Мы используем его не только для развлечений, но и для развития, обучения, налаживания контактов с людьми. Идеально, когда интернет существует, как воздух, — ловит везде: и в городе, и на даче. Мы хотим общаться, смотреть фильмы с телефона и планшета, не вспоминая про Мбиты. Такого эффекта операторам приходится достигать значительными вложениями и постоянным развитием инфраструктуры, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Пресс-служба МТС сообщила, чтооператор запустил150 новых LTE-станций на территории всего региона, где в совокупности проживают около 660 тысяч человек. Это значит, что интернет стал еще быстрее.

С начала этого года построены новые базовые станции, модернизировано существующее 4G-покрытие.17 июля LTE-полосы расширили в два раза — до 10 МгГц. Теперь сеть пропускает больше информации. Это можно сравнить со строительством дополнительных полос на автотрассе. Так что клиентам МТС не придется «сидеть в пробках», они свободно могут смотреть с телефона или планшета видео в HD качестве, загружать его за секунды, быстро скачивать музыку и двигаться к цели.

150 новых LTE-станций разместили в Нерехте, Буе Шарье , Галиче, Мантурово Волгореченске , Красное-на-Волге. В Костроме они появились в Заволжском и Давыдовском микрорайонах, в микрорайоне Якиманиха, в центральной части города. Впервые скоростной интернет до 100 Мбит появился в поселках Еленинский, Ильинское, Сухоногово, Фоминское.

Для нас важно сделать современные технологии доступными максимальному числу жителей. Внедрение связи «четвертого поколения» позволяет эффективно решать повседневные задачи даже там, где доступ к «домашнему» интернету ограничен или отсутствует. Спрос на мобильную связь в регионе растет: ежемесячно мы наблюдаем увеличение 4G-трафика примерно на 10 процентов, а за последний год — в 2,5 раза. Это требует постоянной работы по развитию инфраструктуры, мы будем продолжать улучшать качество связи и в городах, и в поселках региона, — рассказал директор филиала МТС в Костроме Василий ГОЛУБ.