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Сломала нос и вырвала ресницы: Звезду «Дома-2» отдубасила соперница
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Сломала нос и вырвала ресницы: Звезду «Дома-2» отдубасила соперница 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Экс-участницу телестройки, 22-летнюю Светлану Юрченко жестоко избила конкурентка на съемках реалити-шоу Амирана Сардарова «Хачу невесту» — Лара Алборова. У девушки диагностировали закрытый перелом носа и черепно-мозговую травму.
Светлана жалеет, что подписала контракт с проектом на бартерных условиях. Принять участие она успела лишь в трех выпусках.
"Роковая для меня съемка состоялась несколько дней назад на яхте загородом. Отвезли загород и велели построить палатки. Я приступила к выполнению задания и со всей мочи получила кулаком в нос. Хлынула кровь! На меня напала другая участница. Когда я упала, то стала добивать ногами", — цитирует Юрченко StarHit. По словам девушке, от побоев она потеряла сознание и пролежала на берегу несколько часов.
Светлана добавила, что ни сам Амиран Сардаров, за сердце которого она пришла бороться, ни продюсеры шоу на нее не вступились. Помогла подняться и вправить сломанный нос девушке третья участница шоу Катя Демченко-Луч.
Очнувшись, Юрченко обнаружила, что соперница вырвала ей ресницы, а все руки и ноги — в гематомах. На следующее утро она из дома вызвала скорую помощь.
У девушки диагностировали закрытый перелом носа и черепно-мозговую травму. В больнице она провела шесть дней. Теперь ей предстоит операция, чтобы исправить сломанный нос. Травмы Светлана засвидетельствовала в медицинских справках. Светлана обратилась к адвокату. Юрченко намерена написать заявление в полицию на драчунью.
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