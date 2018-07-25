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В Тольятти 30 магазинов сети «Магнит» могут остаться без горячей воды из-за долгов
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В Тольятти 30 магазинов сети «Магнит» могут остаться без горячей воды из-за долгов 

Волга Ньюс 1 час назад
«ЭнергосбыТ Плюс» неизвестны причины, по которым часть "Магнитов" в Тольятти существенно снизила процент оплаты потребляемой горячей воды, а некоторые из них вовсе перестали оплачивать энергоресурсы. Сложившаяся ситуация значительно осложняет подготовку данных объектов к следующему отопительному сезону. Из-за задолженности в сети «Магнит» до сих пор не проведены обязательные промывки и опрессовки внутренних теплопринимающих установок.
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что без проведения данных мероприятий магазины сети «Магнит» не смогут получить акты готовности к прохождению отопительного периода 2018–2019 гг.
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