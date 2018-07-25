Ещё
Ценами на внутриротовые обезболивающие играют челябинские стоматологи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ценами на внутриротовые обезболивающие играют челябинские стоматологи 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Массовые нарушения выявили специалисты управления Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области в ходе проверки стоматологических медицинских учреждений на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
Проверка была проведена по жалобе челябинца на действия ООО «Стоматологическая поликлиника № 4» в Ленинском районе. Здесь с пациентов необоснованно брали плату за использование лекарственного препарата «ультракаин» при оказании стоматологических услуг на платном и бесплатном лечении. По полису обязательного медицинского страхования при лечении или удалении зубов пациент имеет право получить бесплатную анестезию с использованием препарата «лидокаин», а при его непереносимости также бесплатно -«артикаин», «артикаин+эпинефрин» («ультракаин», «убестезин», «альфакаин», «септанест»). При этом «лидокаин» входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и стоит меньше трех рублей за ампулу. Если больной хочет получить другой анестетик, то оплачивает только сам лекарственный препарат, а не услугу местной анестезии в целом.
Проверка показала, что половина южноуральских медицинских стоматологических учреждений, работающих по программе ОМС, взимает плату за услугу местной анестезии с применением «ультракаина» и «убестезина» в размере от 200 до 400 рублей, а не за сам лекарственный препарат, розничная цена которого составляет 50-60 рублей за ампулу. Тарифное соглашение в сфере ОМС Челябинской области определяет стоимость стоматологических услуг, оказываемых взрослому и детскому застрахованному населению, в размере 130,7 рубля.
АиФ: последние новости
Дубровский нашел инвестора для строительства челябинского гольф-клуба Южноуральские энергетики злоупотребляли доминирующим положением на рынке Жители Копейска задыхаются от сильного запаха навоза
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом166
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина224
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2912
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение