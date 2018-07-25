Ценами на внутриротовые обезболивающие играют челябинские стоматологи

Проверка была проведена по жалобе челябинца на действия ООО «Стоматологическая поликлиника № 4» в Ленинском районе. Здесь с пациентов необоснованно брали плату за использование лекарственного препарата «ультракаин» при оказании стоматологических услуг на платном и бесплатном лечении. По полису обязательного медицинского страхования при лечении или удалении зубов пациент имеет право получить бесплатную анестезию с использованием препарата «лидокаин», а при его непереносимости также бесплатно -«артикаин», «артикаин+эпинефрин» («ультракаин», «убестезин», «альфакаин», «септанест»). При этом «лидокаин» входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и стоит меньше трех рублей за ампулу. Если больной хочет получить другой анестетик, то оплачивает только сам лекарственный препарат, а не услугу местной анестезии в целом.

Проверка показала, что половина южноуральских медицинских стоматологических учреждений, работающих по программе ОМС, взимает плату за услугу местной анестезии с применением «ультракаина» и «убестезина» в размере от 200 до 400 рублей, а не за сам лекарственный препарат, розничная цена которого составляет 50-60 рублей за ампулу. Тарифное соглашение в сфере ОМС Челябинской области определяет стоимость стоматологических услуг, оказываемых взрослому и детскому застрахованному населению, в размере 130,7 рубля.