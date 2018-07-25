12 IT-резидентов создадут в Калининградской области около 400 рабочих мест

12 новых IT-резидентов заявили о намерении создать около 400 новых рабочих мест и проинвестировать в экономику региона почти 100 млн рублей. Об этом сообщает Корпорация развития Калининградской области.

Все компании являются представителями IT-индустрии. Для них, согласно поправкам к закону о режима ОЭЗ в Калининградской области , действует пониженный инвестиционный порог. В экономику региона за три года компании должны проинвестировать не менее одного миллиона рублей, а взамен получат освобождение от налога на прибыль, имущество, землю и самые низкие социальные платежи в России

С начала 2018 года статус резидента Особой экономической зоны получили 45 компаний. Первым IT-резидентом в регионе стала компания по разработке программ для зарубежных дилерских центров «Диалерфаер-Калининград».