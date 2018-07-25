В июле в мобильный офис ПФР обратились более 70 жителей республики

Мобильная клиентская служба Отделения ПФР по Республике Адыгея завершила выезды в отдаленные населенные пункты республики, которые были запланированы на текущий месяц согласно утвержденному управляющим ОПФР по РА Аскарбием Куловым графику.

За период с 4 по 24 июля специалисты МКС Отделения посетили 10 населенных пунктов в 7 районах республики. В ходе июльских выездных приемов 73 жителя Адыгеи смогли решить свои вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, не выезжая за пределы своего населенного пункта.

«Всего, с начала нынешнего года, специалисты Пенсионного фонда в составе мобильной клиентской службы провели выездные приемы граждан в 60 населенных пунктах республики. Благодаря такой форме работы пенсионную помощь на дому получили 417 жителей Адыгеи», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.

Добавим, что выездные приемы — не единственный способ жителей отдаленных населенных пунктов нашего региона получить вовремя пенсионную услугу. Значительную часть государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом, можно получить без личного визита в органы ПФР — в электронном виде, что особенно удобно маломобильным группам населения. Например, обратиться в Пенсионный фонд РФ можно прямо с сайта Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru), зайдя там в раздел «Направить обращение в ПФР».