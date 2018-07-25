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Шутка о взрыве на ЛАЭС обернулась для пенсионерки попаданием в психбольницу
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Шутка о взрыве на ЛАЭС обернулась для пенсионерки попаданием в психбольницу 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге пенсионерка «заминировала» ЛАЭС, сообщает Мойка78.
Пожилая женщина позвонила в службу «112» днем 24 июля и заявила о том, что дорогу на атомную станцию в Ленобласти необходимо перекрыть в связи с готовящимся там взрывом.
Сотрудники правоохранительных органов выехали на ЛАЭС и проверили ее. Во время осмотра никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Звонившую оперативно задержали: женщина оказалась жительницей Красногвардейского района. Пенсионерка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Телефонную террористку отвезли в отделение полиции, где стражи порядка выявили у нее признаки психического расстройства. Пожилую женщину доставили в больницу. Если петербурженка будет признана вменяемой, ей грозит уголовное дело.
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