Шутка о взрыве на ЛАЭС обернулась для пенсионерки попаданием в психбольницу

Петербурге пенсионерка «заминировала» ЛАЭС, сообщает Мойка78. Пожилая женщина позвонила в службу «112» днем 24 июля и заявила о том, что дорогу на атомную станцию в Ленобласти необходимо перекрыть в связи с готовящимся там взрывом. Сотрудники правоохранительных органов выехали на ЛАЭС и проверили ее. Во время осмотра никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Звонившую оперативно задержали: женщина оказалась жительницей Красногвардейского района. Пенсионерка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Телефонную террористку отвезли в отделение полиции, где стражи порядка выявили у нее признаки психического расстройства. Пожилую женщину доставили в больницу. Если петербурженка будет признана вменяемой, ей грозит уголовное дело.