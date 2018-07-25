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«Деловые Линии» открыли новый 3PL-склад на Дальнем Востоке
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«Деловые Линии» открыли новый 3PL-склад на Дальнем Востоке 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
3PL-cклад находится на ул. Строительная, 23, между оживленными трассами города — Краснореченской ул. и пр. 60-летия Октября. Удобная площадка перед терминалом позволяет свободно припарковать автомобили разной грузоподъемности. Со склада возможна региональная и городская доставка товаров до получателя.
Благодаря автоматизированной системе управления складом клиенты могут отслеживать движение товаров и объем остатков на складе. Они также смогут оценить возможности электронного документооборота для оформления заказов. А зарекомендовавшие себя системы контроля и безопасности сводят к минимуму риски потерь и порчи хранимых товаров.
Отметим, что в России, по данным аналитиков рынок 3PL услуг ежегодно растет в среднем на 7-8% в стоимостном эквиваленте. Однако именно на Дальнем Востоке количество качественных складских площадей пока остается минимальным. Аналитики группы компаний уверены, что тенденция роста спроса в ближайшее время сохранится. Это связано с увеличением грузопотоков через порты Дальнего Востока и потребности качественно управлять ими. Напомним, что сейчас в Дальневосточном регионе успешно функционируют два 3PL-склада группы компаний «Деловые Линии» — помимо открытого в Хабаровске, в ноябре прошлого года начал работу складской комплекс под Владивостоком (г. Артем) площадью 2 300 кв. м.
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