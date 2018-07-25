«Деловые Линии» открыли новый 3PL-склад на Дальнем Востоке

3PL-cклад находится на ул. Строительная, 23, между оживленными трассами города — Краснореченской ул. и пр. 60-летия Октября. Удобная площадка перед терминалом позволяет свободно припарковать автомобили разной грузоподъемности. Со склада возможна региональная и городская доставка товаров до получателя.

Благодаря автоматизированной системе управления складом клиенты могут отслеживать движение товаров и объем остатков на складе. Они также смогут оценить возможности электронного документооборота для оформления заказов. А зарекомендовавшие себя системы контроля и безопасности сводят к минимуму риски потерь и порчи хранимых товаров.