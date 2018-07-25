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Губернатор поручил проверить школу после смерти девочки в Краснокамске
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Губернатор поручил проверить школу после смерти девочки в Краснокамске 

АиФ Пермь 28 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Глава Прикамья Максим Решетников отреагировал на смерть 14-летней школьницы в Краснокамске. Губернатор начал с этого вопроса заседание краевого кабмина. Он поручил профильному зампреду правительства Татьяне Абдуллиной организовать детальную проверку комиссии по делам несовершеннолетних Краснокамского района, органов опеки и школы, где училась умершая девочка.
Решетников добавил, что пока рано говорить о том, что привело к смерти школьницы.
«Нужно дождаться результатов расследования СКР и привлечь к ответственности всех виновных», — добавил губернатор.
Напомним, 18 июля в Краснокамске похоронили 14-летнюю школьницу. По одной из версий, она могла умереть из-за того, что мать кормила её несколько раз в неделю, чем довела дочь до анорексии. СКР по Пермскому краю возбудил два уголовных дела. Первое — по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности», второе — в отношении «должностных лиц органов и учреждений системы профилактики» по статье «Халатность». Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти подростка.
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