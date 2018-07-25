Губернатор поручил проверить школу после смерти девочки в Краснокамске

Глава Прикамья Максим Решетников отреагировал на смерть 14-летней школьницы в Краснокамске . Губернатор начал с этого вопроса заседание краевого кабмина. Он поручил профильному зампреду правительства Татьяне Абдуллиной организовать детальную проверку комиссии по делам несовершеннолетних Краснокамского района, органов опеки и школы, где училась умершая девочка.

Решетников добавил, что пока рано говорить о том, что привело к смерти школьницы.

«Нужно дождаться результатов расследования СКР и привлечь к ответственности всех виновных», — добавил губернатор.