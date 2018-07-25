Глава Пермского края поручил провести проверку из-за смерти 14-летней девочки

"Необходимо организовать детальную проверку комиссии по делам несовершеннолетних Краснокамского района, а также школы, где училась девочка. В школе знали о ситуации с ребенком, но не довели информацию до комиссии по делам несовершеннолетних", — сказал глава региона в среду на заседании правительства Пермского края.

Трагедия в Краснокамске произошла 16 июля. По информации следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, местная жительница, увидев, что её 14-летняя дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала врачей скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.

Следственными органами возбуждено два уголовных дела: по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследуется причинно-следственная связь между бездействием должностных лиц органов профилактики и произошедшими трагическими последствиями.

Точная причина смерти ребенка пока не установлена, продолжается проведение судебно-медицинской экспертизы. По данным местных СМИ, вероятная причина смерти ребенка — истощение. Ребенок якобы больше месяца почти ничего не ел.