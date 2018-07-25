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Глава Пермского края поручил провести проверку из-за смерти 14-летней девочки
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Глава Пермского края поручил провести проверку из-за смерти 14-летней девочки 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
ПЕРМЬ, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил провести детальную проверку работы школы, комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки в Краснокамске, где 16 июля умерла 14-летняя школьница.
"Необходимо организовать детальную проверку комиссии по делам несовершеннолетних Краснокамского района, а также школы, где училась девочка. В школе знали о ситуации с ребенком, но не довели информацию до комиссии по делам несовершеннолетних", — сказал глава региона в среду на заседании правительства Пермского края.
Трагедия в Краснокамске произошла 16 июля. По информации следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, местная жительница, увидев, что её 14-летняя дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала врачей скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.
Следственными органами возбуждено два уголовных дела: по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследуется причинно-следственная связь между бездействием должностных лиц органов профилактики и произошедшими трагическими последствиями.
Точная причина смерти ребенка пока не установлена, продолжается проведение судебно-медицинской экспертизы. По данным местных СМИ, вероятная причина смерти ребенка — истощение. Ребенок якобы больше месяца почти ничего не ел.
Расследование трагической ситуацией с ребенком взято на контроль председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. «Глава ведомства поручил тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений и дать всестороннюю правовую оценку, как ответственным должностным лицам, так и органам системы профилактики, » — сообщается на сайте СК РФ.
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