Конкурсный отбор стартовал среди технопарков и индустриальных парков на субсидии из бюджета Москвы

Конкурсный отбор стартовал среди технопарков и индустриальных парков на получение субсидий из бюджета Москвы , сообщили в пресс-службе департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы.

«Стартовал конкурсный отбор среди технопарков и индустриальных парков, претендующих на получение субсидий из бюджета Москвы. Размер субсидии — до 300 млн руб. в год», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отбор проводится среди организаций, реализующих инвестиционные проекты по созданию технопарков или индустриальных парков в Москве. Субсидия может пойти на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на создание, модернизацию, реконструкцию, ремонт или техническое перевооружение объектов инфраструктуры.

«Москва уже несколько лет субсидирует затраты промышленных предприятий, связанных с уплатой процентов по кредитам и займам и части лизинговых платежей на приобретение производственного оборудования. С 2012 г. 99 компаний воспользовались данными программами, что позволило им привлечь 1,6 млрд руб. субсидий. Проведение конкурсного отбора на получение субсидий — еще один инструмент государственной поддержки организаций, реализующих инвестиционные проекты в промышленности», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексея Фурсина

В пресс-службе пояснили, что для участия в конкурсе организация должна соответствовать ряду требований: иметь статус управляющей организации технопарка и (или) индустриального парка и соглашение о реализации инвестиционного проекта; быть зарегистрированной и осуществлять свою деятельность на территории Москвы, иметь заключенный с банком договор на осуществление капитальных вложений в имущество технопарка, не должна иметь нарушений договорных обязательств и задолженностей по уплате кредитов и так далее.