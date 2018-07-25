Расходы на науку: топ-10 стран мира

Москва , 25 июля — «Вести. Экономика». Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составил рейтинг стран по величине затрат на научные исследования и разработки. Ниже мы расскажем о 10 странах, которые вкладывают в науку больше всего. 1. США : $511,1 млрд

По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) США занимают 11 место — 2,74%. По величине затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя США занимают второе место — $359,9 тыс. В 2016 году численность исследователей (в эквиваленте полной занятости) составила 1 млн 380 тыс. человек. 2. Китай : $451,2 млрд

По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Китай занимает 15 место — 2,12%. По величине затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя Китай занимает восьмое место — $266,6 тыс. В 2016 году численность исследователей (в эквиваленте полной занятости) составила 1 млн 692,2 тыс. человек. 3. Япония : $168,6 млрд

В 2016 году численность исследователей (в эквиваленте полной занятости) составила 665,6 тыс. человек. Япония — одна из стран-лидеров мировой научной мысли. Страна имеет стабильно высокие позиции в самых разнообразных областях, среди которых высокие технологии и автомобилестроение, энергосбережение и робототехника, медицина и исследования космоса. 4. Германия : $118,5 млрд

Основные организации в сфере научных исследований — Немецкое исследовательское сообщество, Общество им. Макса Планка (21 институт), Общество им. Фраунгофера (19 институтов и филиалов) и др. — получают финансовые средства и из федеральных, и из земельных источников. Однако основной финансовый источник для научных исследований в Германии, как и в других западноевропейских странах, — частный бизнес. 5. Республика Корея : $79,4 млрд

По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Республика Корея занимает второе место — 4,24%. В электронике флагманом корейской экономики служит Samsung, ставший глобальным IT-лидером. Всё это только часть корейских достижений, ещё есть пятый в мире автопроизводитель Hyundai-Kia, второй в мире по выручке сталелитейный гигант POSCO, огромный бизнес LG, простирающийся от химии до телекома, мощное производство вооружений и военной техники. 6. Франция : $62,2 млрд

Научная политика Франции проводится Министерством национального образования, высшего образования и исследований Франции. Оно разрабатывает и реализует национальные исследования и инновационную политику. Национальное агентство исследований (ANR) занимается передачей и распространением национальных руководящих принципов в науке. Агентство является одной из организаций по финансированию научных исследований во Франции, бюджет в 2015 г. составил 535 млн евро. Агентство прежде всего функционирует через объявление конкурсов научных проектов по всем инновационным областям с финансированием на 3 или 4 года. 7. Индия : $50,1 млрд

На сегодняшний день Индия занимает лидирующие позиции в развитии атомной энергетики, оборонных разработок, ядерной программы страны. Существует центр развития передовых вычислений. В Индии 504 вуза, 185 из них осуществляют подготовку инженеров по техническим дисциплинам. 8. Великобритания : $47,2 млрд

Наука Великобритании в XIX веке считалась ведущей в мире. В XX веке уступила первенство науке США в значимости. Однако, здесь по-прежнему ведётся множество важнейших исследований. Больше всего внимания в Великобритании традиционно уделяют естественным и техническим наукам. Больше 70 британских учёных удостоены Нобелевских премий. В Великобритании было сделано множество важных изобретений и открытий: паровоз, современный велосипед, гребной винт, многоступенчатая реактивная паровая турбина, электромагнит, стереозвук, двигатель внутреннего сгорания, фотография, антибиотики, экстракорпоральное оплодотворение, HTML, HTTP и многие другие. 9. Бразилия : $41,1 млрд

Наука в Бразилии достигла значительных успехов на международной арене за последние десятилетия. Наукой и техникой в Бразилии заведует Министерство науки и техники. Это министерство также осуществляет прямой контроль над Национальным институтом космических исследований, Национальным институтом амазонских исследований и Национальным институтом технологии. Министерство также контролирует Отдел по управлению в сфере компьютеров и автоматических устройств. 10. Россия : $39,9 млрд

Россия находится на 10-м месте в рейтинге ведущих стран мира по величине затрат на научные исследования и разработки — в 2016 году страна потратила на эти цели $39,9 млрд По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Россия с показателем 1,1% отстает от ведущих стран мира и находится на 34-м месте. По величине затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя Россия занимает 47-е место — $93 тыс. в год. Россия в то же время, как отмечают исследователи, остается одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке. В 2016 году численность исследователей (в эквиваленте полной занятости) составила 428,9 тыс. человек. Однако по численности исследователей (в эквиваленте полной занятости) в расчете на 10 тыс. занятых в экономике Россия находится на 34-м месте.