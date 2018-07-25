В Москву опоздают поезда из шести городов

Из-за утреннего сбоя на Павелецком направлении МЖД в столицу опаздывают поезда из шести городов. Железнодорожники делают все, чтобы составы прибыли как можно раньше.

Как сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе МЖД, из-за незапланированной остановки грузового состава в Узунове опаздывают две электрички и поезда из Саратова , Воронежа, Волгограда Камышина , Балакова и Санкт-Петербурга . Время задержки от 30 минут до 2,5 часа. Диспетчеры пропускают пассажирские составы в приоритетном порядке. Два поезда специально остановятся в Домодедове, чтобы проезжающие успели на самолеты.

МЖД принесла извинения пассажирам.