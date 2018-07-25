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Калифорниец выиграл $522 млн в лотерею
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Калифорниец выиграл $522 млн в лотерею 

Газета.Ru 1 час назад
У покупателя лотерейного билета из Калифорнии совпали все шесть цифр в билете, он выиграл $522 млн, сообщает CNBC.
Отмечается, что сумма выигрыша стал пятой в истории организатора лотереи Mega Millions. Причем еще более трех млн купленных лотерейных билетов также оказались выигрышными, но другие победители получат меньшие суммы.
"Мои поздравления Калифорнии, которая забирает к себе пятый по сумме джекпот в истории Mega Millions", — говорится в сообщении ведущего директора лотереи Гордона Меденики.
По предварительным данным, сумма приза оценивается в $522 млн, из которых $308,1 млн победитель может получить наличными.
Ранее сообщалось, что тремя месяцами ранее американец приобрел в Нью-Джерси лотерейный билет Mega Millions и выиграл $520 млн Также стало известно о жителе Нью-Йорка, который выиграл в лотерею, но вскоре узнал, что у него рак.
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