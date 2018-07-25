Виртуальная принцесса. Как женщина превратила Дубай в «умный город»

Пока весь мир переживал взрывное распространение интернета и бум дот-комов, в Дубае на законодательном уровне была принята стратегия по созданию «электронного правительства». Это произошло в 1999 году. Спустя два года Министерство финансов Дубая уже запустило первый онлайн-сервис для уплаты налогов. «Многие проекты по созданию e-government в мире провалились, а у нас это получилось, — говорит один из самых известных гостей Московского урбанистического форума-2018 доктор Аиша Бин Бутти Бин Бишр, генеральный директор правительственного учреждения Smart Dubai Office. — Двадцать лет назад мы поверили в перспективность технологий. Теперь они распространились повсюду. Сегодня все правительство Дубая представляет собой единую цифровую платформу, где можно оплачивать счета, налоги, записаться к врачу, записать ребенка в школу и многое другое».

Единые порталы госуслуг теперь существуют во многих странах, но Дубай все равно идет на несколько шагов впереди мирового прогресса: местные госучреждения переводят на блокчейн, а к 2021 году от бумажных документов вообще планируют отказаться: согласно программе The Dubai Paperless Strategy последнее официальное постановление на бумаге будет подписано в 2021 году, после чего весь документооборот будет осуществляться только в формате смарт-контрактов.

Дубай идет на несколько шагов впереди мирового прогресса: местные госучреждения переводят на блокчейн

За четыре года работы департамента Smart Dubai City Аише Бин Бишр удалось сформировать несколько несколько подразделений, которые работают над внедрением интернета вещей, интерактивных информационных панелей, аналитики больших данных, блокчейн-стратегии и искусственного интеллекта в жизнь всего города.

«Мы хотим полностью изменить представление о городе, — говорит Аиша. — Сделать его более эффективным, безопасным, «бесшовным». Но правительство не сможет сделать это в одиночку. Это удастся реализовать только совместно с частным сектором и институтами».

Еще недавно казалось немыслимым, чтобы женщина занимала какой-либо руководящий пост в арабском мире. Сейчас девять министров из 31 члена правительства Арабских Эмиратов — женщины. Глава парламента ОАЭ — тоже женщина, Амаль Абдалла аль-Кубейси. «Нет ничего удивительного в том, что я занимаю эту должность. Моя карьера началась 24 года назад, когда я стала работать в I-city индустрии и сфере телекоммуникаций. Занимая различные должности, я тесно сотрудничала с федеральным правительством, работала на самых разных уровнях, развивая программу эффективного внедрения цифровых технологий в управление государством, — рассказывает Аиша. — Конечно, быть женщиной на моей должности непросто: приходится работать еще больше и упорнее, чтобы доказать всем, что мы, женщины, действительно можем решать подобные задачи. Правитель нашего государства и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум поддерживает женщин. Он говорит, что место, в котором нет женщин, не может существовать, потому что женщины — это дух места. Но, опять же, он поддержал наш проект Smart City не потому, что им руководит женщина или мужчина, а потому что он был действительно достоин этого».

Бин Бишр получила степень доктора наук в области управления, науки, технологий и инноваций и степень кандидата наук в области политики, инженерии, науки и технологий в Манчестерской школе бизнеса, после чего эмир Дубая Его Высочество шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ лично поручил ей возглавить подразделение Smart Dubai Office и заняться внедрением инновационных технологий для управления городом. Помимо этого Бин Бишр занимается несколькими глобальными международными проектами: возглавляет исследовательский центр The Council of Happy Cities («Совет счастливых городов») в рамках World Happiness Council («Всемирный совет счастья») и руководит программой Sustainable Development. Goal 11 («Устойчивое развитие городов и сообществ») в рамках стратегии «Устойчивого развития», реализуемой ООН . Вся стратегия состоит из 17 целей, в числе которых гендерное равенство, санитарные условия и гигиена, качественное образование, зеленая энергетика и многое другое.

Проникновение умных устройств в ОАЭ составляет 200%

По ее словам, главный вызов заключался в том, чтобы объяснить людям, что технологий не нужно бояться: «Наше преимущество заключалось в том, что процент молодого населения в Дубае очень высок. Эти люди очень открыты для новых технологий, и это сильно упростило мою задачу. Проникновение умных устройств в ОАЭ составляет 200% по отношению к населению. Мы хотели, чтобы там были не только Facebook или Amazon , но и государство. И сегодня стараемся максимально использовать преимущества технологий, потому что мы маленькая и молодая нация. Как государство ОАЭ существует лишь 47 лет, и только благодаря технологиям наша страна и наши города могут соперничать по уровню развития с крупнейшими мировыми мегаполисами».

Средний возраст сотрудников Smart Dubai Office — 20-25 лет. Это поколение граждан ОАЭ, которое выросло в условиях цифровой экономики, имеет свободный доступ к интернету, технологиях и качественному образованию. Нефтяные доходы позволяют ОАЭ свободно инвестировать в развитие технологий, но без специалистов в IT-индустрии у Дубая вряд ли бы получилось реализовать задуманное, используя лишь компетенцию сотрудников иностранных компаний. Важно не только сделать, но и научить людей пользоваться всеми этими технологиями.

Для этих целей в ОАЭ есть программы, которые позволяют удаленно пройти образовательные курсы для программистов, аналитиков больших данных или специалистов по искусственному интеллекту. Правительство Дубая тесно сотрудничает с Рочестерским технологическим институтом, который дает возможность студентам из ОАЭ пройти магистерскую программу Smart City Science, и поддерживает образовательную блокчейн-программу Consensys Academy от Ethereum Foundation, которую уже окончили 200 программистов из Дубая. Помимо этого была создана AI-LAB, которая обучает сотрудников госструктур использованию искусственного интеллекта в управлении городом, а шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум лично профинансировал образовательную программу, по которой в ближайшие три года в Дубае будет обучаться 1 млн программистов.

В ближайшие три года в Дубае будет обучаться 1 млн программистов

«Я верю, что будущее за искусственным интеллектом, — говорит Аиша Бин Бишр. — Между прочим, у нас есть отдельное министерство, которое занимается искусственным интеллектом, а соответствующему министру всего лишь 28 лет. Он предложил программу внедрения технологий машинного обучения по всей ОАЭ, и мы верим, что все эти технологии помогут нам осуществить задуманное».

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