Правительство Югры и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве

Югре в системы государственного управления будет внедрена программная платформа «1С:Предприятие». Соответствующее соглашение о сотрудничестве накануне подписали правительство автономного округа и ООО «1С». Стороны намерены выстроить взаимодействие в области информационных технологий.

Новая система должна стать эффективным инструментом для оптимизации управления, выявления и сокращения необоснованных затрат бюджетных средств.

По словам специалистов, необходимо выработать новые подходы к организации управления региональной системой образования. Особое внимание в соглашении уделяется цифровизации образовательных организаций региона, ориентированной, в частности, на поддержку персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, внедрению системы принятия управленческих решений на основе больших массивов данных, а также вопросам подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.