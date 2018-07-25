Ещё
Правительство Югры и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство Югры и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Югре в системы государственного управления будет внедрена программная платформа «1С:Предприятие». Соответствующее соглашение о сотрудничестве накануне подписали правительство автономного округа и ООО «1С». Стороны намерены выстроить взаимодействие в области информационных технологий.
Новая система должна стать эффективным инструментом для оптимизации управления, выявления и сокращения необоснованных затрат бюджетных средств.
По словам специалистов, необходимо выработать новые подходы к организации управления региональной системой образования. Особое внимание в соглашении уделяется цифровизации образовательных организаций региона, ориентированной, в частности, на поддержку персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, внедрению системы принятия управленческих решений на основе больших массивов данных, а также вопросам подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Предполагаемых убийц топ-менеджера УМПО задержали в Уфе Тысячи россиян требуют наказания для алтайской живодерки Сергей Галицкий помог «Магниту» стать самым обсуждаемым в СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ14
Убийство телеведущего поразило страну65
США нанесут удар по госдолгу России210
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны114
Шарапову возмутили дороги Крыма69
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение