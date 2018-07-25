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Французский бренд нижнего белья Etam открыл новый магазин в Петербурге
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Французский бренд нижнего белья Etam открыл новый магазин в Петербурге 

Собака.ru 53 минуты назад
Фото: Собака.ru
Бренд французского нижнего белья Etam открывает новый (десятый!) магазин в Петербурге. Сексуальные комплекты и уютная домашняя одежда расположатся на 127 кв. метрах в ТЦ «Мега Парнас». Магазин напоминает парижскую квартиру с футуристичной мебелью и деталями в интерьере, в каждом уголке которого есть кружевные бралетты, минималистичные боди и идеальные «отпускные» купальники. Многие из них можно будет купить со скидкой 20% или по акции: с 27 по 29 июля в подарок к любому бюстгальтеру идет низ комплекта.
Напомним, первый российский магазин Etam — крупнейшего производителя нижнего белья во Франции — открылся в 2004 году. Спустя 14 лет у бренда 32 бутика по всей стране.
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