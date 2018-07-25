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«Глеб Никитин поставил четкую задачу — прежде всего защищать интересы жителей, реально решая их проблемы», — Сергей Морозов
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«Глеб Никитин поставил четкую задачу — прежде всего защищать интересы жителей, реально решая их проблемы», — Сергей Морозов 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com«Глеб Никитин поставил четкую задачу — прежде всего защищать интересы жителей, реально решая их проблемы», — Сергей МорозовПервое заседание рабочей группы по защите прав дольщиков прошло в регионе 24 июля. Совещание провел советник главы Нижегородской области Сергей Морозов.
В обсуждении участвовали представители министерства строительства, министерства энергетики и ЖКХ, сотрудники строительных компаний, налоговой инспекции, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов. Также на заседании присутствовали инициативные группы дольщиков.
Как отметил Сергей Морозов, глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил создать рабочую группу для решения проблем дольщиков. «Глеб Никитин поставил четкую задачу — прежде всего защищать интересы жителей, реально решая их проблемы. Сегодня мы получили конструктивную обратную связь, и это, на мой взгляд, самое главное», — отметил советник глава региона.
Группа дольщиков поддержала подобную инициативу и отметила, что подобное взаимодействие с региональным правительством может быть продуктивным.
На заседании обсудили четыре проблемных объекта. По жилому комплексу «Новинки Smart City», ОАО «Теплоэнерго» и ОАО «Нижегородский водоканал» предложили варианты проведения инженерных коммуникаций в рамках исполнения поручений протокола межведомственной комиссии под руководством главы региона Глеба Никитина.
По ЖК «Европейский» предлагалось актуализировать «дорожную карту» с учетом судебного рассмотрения дела о банкротстве застройщика — ООО «Квартстрой-НН». Представители ООО ПСК «Уралдомстрой» заявили о предварительном намерении участвовать в достройке домов комплекса.
По ЖК «Университетский» инспекции Госстройнадзора было дано поручение разработать «дорожную карту» по реализации мероприятий для завершения строительства с учетом процедуры банкротства застройщика. Профильным министерствам поручено параллельно организовать работу по формированию пула компенсационных земельных участков и поиску нового застройщика для завершения строительства объекта.
По жилому дому №26а по ул. Мельникова в Автозаводском районе было принято решение инициировать процедуру банкротства строительной компании — ООО «АСК». В ходе банкротства определят способ погашения требований участников долевого строительства проблемного дома.
Сергей Морозов отметил, что подобные заседания будут проводиться регулярно.
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