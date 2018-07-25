Завершается ремонт дороги по улице Алиева в поселке Ленинкент

Завершается ремонт дороги по улице Алиева в поселке ЛенинкентДорожные работы по улице Алиева в поселке Ленинкент Кировского района Махачкалы завершатся к концу июля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ремонт дорожного покрытия осуществляется по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

По данным инженера-инспектора УЖКХ Ризвана Магомедова, жители данной местности регулярно обращались в администрацию с просьбой реконструировать изношенную дорогу.

По сумме обращений улица Алиева была первоочередной в списке.

Теперь на данной улице работники заменили асфальтное полотно и привели в нормативное состояние тротуарные зоны.

В 2018 году на программу «Безопасные и качественные дороги» выделено более 760 млн рублей. Всего бюджет проекта на 2018 год составил 1 млрд 530 млн рублей.

Напомним, ранее по данной программе были завершены ремонтные работы путепровода, соединяющего проспекты Гамзатова и Петра I.