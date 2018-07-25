Ещё
Завершается ремонт дороги по улице Алиева в поселке Ленинкент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завершается ремонт дороги по улице Алиева в поселке Ленинкент 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Завершается ремонт дороги по улице Алиева в поселке ЛенинкентДорожные работы по улице Алиева в поселке Ленинкент Кировского района Махачкалы завершатся к концу июля, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ремонт дорожного покрытия осуществляется по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».
По данным инженера-инспектора УЖКХ Ризвана Магомедова, жители данной местности регулярно обращались в администрацию с просьбой реконструировать изношенную дорогу.
По сумме обращений улица Алиева была первоочередной в списке.
Теперь на данной улице работники заменили асфальтное полотно и привели в нормативное состояние тротуарные зоны.
В 2018 году на программу «Безопасные и качественные дороги» выделено более 760 млн рублей. Всего бюджет проекта на 2018 год составил 1 млрд 530 млн рублей.
Напомним, ранее по данной программе были завершены ремонтные работы путепровода, соединяющего проспекты Гамзатова и Петра I.
Mirmol.ru: последние новости
50 тысяч дагестанцев стали сторонниками Владимира Васильева в Instagram Владимир Васильев выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников МВД Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Дагестан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ12
Убийство телеведущего поразило страну63
США нанесут удар по госдолгу России205
Шарапову возмутили дороги Крыма60
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны103
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение