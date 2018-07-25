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На проспекте Советском дорожники приступили к замене дорожного полотна
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На проспекте Советском дорожники приступили к замене дорожного полотна 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Дорожники приступили к замене дорожного полотна на участке от улицы Кирова до проспекта Советского.
По сообщению пресс-службы городской администрации, движение на участке перекрыто не будет. Подрядчик заменит асфальтобетон на отрезке 500 м общей площадью 15 000 кв.м.
Также идет капитальный ремонт участка проспекта Советского от площади Советов до улицы Кирова. Сейчас идет строительство ливневой канализации на четной стороне проспекта. В 2018 году по федеральному проекту будет отремонтировано 75,6 км дорог областной столицы и пригорода.
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