Судно C10 начало подготовку к укладке труб для «Северного потока — 2»

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Судно Castoro 10 (C10) приступило к подготовительным работам по укладке труб в рамках проекта «Северный поток — 2», сообщает оператор проекта — компания Nord Stream 2.

"С помощью восьми якорей судно C10 заняло исходную позицию на мелководье вблизи Любмина. В процессе работ трубы свариваются на борту судна в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты «Северного потока ‑ 2» с морской частью нового газопровода", — говорится в сообщении.

Одновременно продолжаются подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе. Пять экскаваторов ведут разработку 29-километровой траншеи для газопровода. Отмечается, что Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы в Грайфсвальдском заливе к концу текущего года.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».