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Судно C10 начало подготовку к укладке труб для «Северного потока — 2»
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Судно C10 начало подготовку к укладке труб для «Северного потока — 2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Судно Castoro 10 (C10) приступило к подготовительным работам по укладке труб в рамках проекта «Северный поток — 2», сообщает оператор проекта — компания Nord Stream 2.
"С помощью восьми якорей судно C10 заняло исходную позицию на мелководье вблизи Любмина. В процессе работ трубы свариваются на борту судна в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты «Северного потока ‑ 2» с морской частью нового газопровода", — говорится в сообщении.
Одновременно продолжаются подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе. Пять экскаваторов ведут разработку 29-километровой траншеи для газопровода. Отмечается, что Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы в Грайфсвальдском заливе к концу текущего года.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».
Соответственно, плановый маршрут пролегает через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, среди них Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG в конце марта получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения выдала Финляндия, также получено разрешение от Швеции.
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