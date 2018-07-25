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В Пакистане начались всеобщие выборы
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В Пакистане начались всеобщие выборы 

Мир24 1 час назад
В Пакистане в среду стартовали всеобщие выборы в нижнюю палату парламента — Национальную ассамблею, а также региональные законодательные органы, передает агентство AP.
Как ожидается, в голосовании примут участие около 105 млн граждан страны. Впервые в этой процедуре будут участвовать 19 млн женщин и молодых людей.
В нижней палате пакистанского парламента 272 места, на них претендуют более 3,7 тыс. кандидатов.
По мнению политологов, основная борьба на выборах развернется между тремя основными силами в стране — «Пакистанская мусульманская лига», «Движение за справедливость» и «Пакистанская народная партия». При этом, скорее всего, ни одна из них по итогам выборов не сможет набрать большинство голосов, чтобы сформировать собственное правительство. Будет создано коалиционный кабинет министров.
В связи с высоким риском террористических атак выборы проходят при повышенных мерах безопасности, которые должны обеспечить сотрудники полиции, спецслужбы и армия.
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