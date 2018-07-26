В Пакистане лидер центристов заявил о победе на парламентских выборах

Всеобщие выборы в Национальную ассамблею Пакистана, а также в региональные законодательные органы прошли в среду. По последним неофициальным данным, «Техрик-е-Инсаф» набирает 119 мест в Национальной ассамблее из 272 возможных. Для формирования правительства необходимо набрать простое большинство в 137 мест. Официально результаты голосования еще не объявлялись.

"Я хотел бы поблагодарить бога за данную мне возможность послужить нации. После взлетов и падений я благодарен за то, что получил такой шанс", — сказал Хан в обращении по телевидению.

Фаворитами гонки являлись три ведущие политические партии Пакистана: правоцентристская «Пакистанская мусульманская лига» (фракция Наваза, ПМЛ-Н), названная в честь своего основателя, трехкратного премьер-министра страны Наваза Шарифа; центристская партия «Техрик-е-инсаф» ("Движение за справедливость", PTI), возглавляемая бывшим капитаном сборной республики по крикету Имраном Ханом; а также левоцентристская Пакистанская народная партия (PPP), во главе которой сейчас находится Билавал Бхутто Зардари.